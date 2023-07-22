Гранат — о Бальбуэне: почему капитаном «Динамо» становится игрок, который уехал на год?

Бывший футболист Владимир Гранат высказался о матче «Динамо» — «Краснодар» (1:3), а также о решении выбрать защитника Фабиана Бальбуэну капитаном бело-голубых.
«Если честно, я совсем не ожидал, что «Динамо» у себя дома проиграет «Краснодару». Но всё по делу. Москвичи допустили слишком много ошибок в обороне. «Краснодар» грамотно наказал их за брак. Между Личкой и Фоминым назревает конфликт? Тренер принял решение по поводу капитана и даже объяснил его.
Для меня это решение является неоднозначным. Для меня непонятно. Почему капитаном становится тот игрок, который на год уехал из команды? Он только что вернулся и сразу же получил капитанскую повязку. Полностью понимаю разочарование Фомина. Его реакция вполне адекватна. Но не думаю, что здесь будет какой-то конфликт между игроком и тренером. Это не тот случай», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 22 июля 2023
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