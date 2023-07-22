Федотов рассказал о состоянии защитника ЦСКА Роши после травмы в матче с «Уралом»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотова рассказал о состоянии получившего травму в матче с «Уралом» в 1-м туре РПЛ (1:2) защитника Виллиана Роши, а также оценил дебют Михаила Рядно.
«Сейчас сложно говорить, всё покажет обследование. Он провёл матч с «Зенитом», имея проблемы. Но Виллиан проявил футбольный героизм, что отыграл весь матч. Мы готовили его к «Уралу», но та старая проблема дала о себе знать. Так получилось, что у нас выбыли Дивеев, Агапов. Теперь Михаил себя проявляет, надо отдать ему должное. Ребята ему помогают, и он показывает достойный уровень футбола. Понятно, что сложно сразу разрывать РПЛ, но Мишка цепляется за свой шанс и помогает команде», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.
Комментарии
- 22 июля 2023
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:21
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:54
-
15:47
-
15:36
-
15:21
-
15:14
Партнерский контент