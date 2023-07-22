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Федотов рассказал о состоянии защитника ЦСКА Роши после травмы в матче с «Уралом»

Федотов рассказал о состоянии защитника ЦСКА Роши после травмы в матче с «Уралом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотова рассказал о состоянии получившего травму в матче с «Уралом» в 1-м туре РПЛ (1:2) защитника Виллиана Роши, а также оценил дебют Михаила Рядно.

«Сейчас сложно говорить, всё покажет обследование. Он провёл матч с «Зенитом», имея проблемы. Но Виллиан проявил футбольный героизм, что отыграл весь матч. Мы готовили его к «Уралу», но та старая проблема дала о себе знать. Так получилось, что у нас выбыли Дивеев, Агапов. Теперь Михаил себя проявляет, надо отдать ему должное. Ребята ему помогают, и он показывает достойный уровень футбола. Понятно, что сложно сразу разрывать РПЛ, но Мишка цепляется за свой шанс и помогает команде», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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