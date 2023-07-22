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Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил замену Заболотного в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил замену Заболотного в матче с «Уралом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему принял решение заменить нападающего Антона Заболотного на форварда Адольфо Гайча в матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

«Это плановая замена. Так получилось, что родился гол. Но замена напрашивалась, чтобы оказать ещё более мощное давление.

Как оценю игру Гайча? Нужен детальный анализ, сейчас что-то сложно говорить. Есть вопросы по организации атакующих действий у всей команды. Когда мы отыграли гол, должны были добавить, но нам это не удалось.

Почему не оставили на поле двух форвардов? Нам нужно было посмотреть, как Гайч набирает форму. Он дал на то основание в контрольных матчах. И у нас игра не строится под двух одноплановых форвардов. Хотя, возможно, по такому матчу такой ход напрашивался в том плане, что в некоторых эпизодах нам приходилось использовать длинные передачи. Но нам кажется, что слишком прямолинейная игра не смогла бы помочь», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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