Журналист: «Зенит» мог бы продать четырёх бразильцев и получить свыше € 100 млн

Бразильский журналист Александре Маттос рассказал, что «Зенит» в летнее трансферное окно может расстаться сразу с четырьмя его соотечественниками. Речь идёт о защитнике Роберте Ренане, полузащитниках Венделе и Клаудиньо, а также нападающем Малкоме. Однако российский клуб готов продать за одно окно не более двоих, хотя и мог бы выручить за всех более € 100 млн.

«Зенит» может потерять четырёх бразильцев за одно трансферное окно, я говорю про Малкома, Клаудиньо, Вендела и Роберта Ренана. Им сложно отпустить более двух бразильцев за раз, клуб не желает терять сразу четверых. Однако, если бы они продали их всех, то клуб получил бы более 100 млн на другие трансферы», — написал Александре Маттос в «Твиттере».