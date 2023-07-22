Источник: Малком станет игроком «Аль-Хиляля» 24 июля

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком перейдёт в саудовский «Аль-Хиляль». Официально трансфер будет оформлен в ближайший понедельник, 24 июля. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» объяснил отсутствие Малкома в стартовом составе сине-бело-голубых продолжающимися переговорами по трансферу нападающего в другой клуб и желанием обезопасить игрока от возможного повреждения.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» хочет получить за Малкома около € 50 млн, а сам бразилец согласится на переход в «Аль-Хиляль», если саудовский клуб повысит ему зарплату минимум в два раза.

Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.