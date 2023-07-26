«Оренбург» — ЦСКА: хозяева остались в меньшинстве, гости забили второй гол

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 14-й минуте голкипер «Оренбурга» Алексей Кеняйкин получил прямую красную карточку за фол последней надежды за пределами своей штрафной площади. После замены вратаря у «Оренбурга» Бактиёр Зайнутдинов удвоил преимущество ЦСКА, идеально исполнив штрафной удар.

Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.