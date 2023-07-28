Нападающий «Локомотива» Сарвели поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Факелом»
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча состоится в воскресенье, 30 июля. Начало игры — в 17:30 мск.
«Когда весной ездил к «Факелу» в составе «Сочи», мне Воронеж очень понравился — много болельщиков на стадионе. Там классно. Атмосфера отличная. Думаю, игра будет упорной.
Жёсткий график в начале сезона? У нас хороший состав, много ребят, которые могут выйти и усилить команду. Скамейка достаточно длинная для игры на два фронта», — приводят слова Сарвели «Известия».
В 1-м туре чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2, а «Факел» в гостях уступил «Ростову» со счётом 1:2.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
09:52
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:10
-
07:59
-
07:57
-
07:50
-
07:40
-
07:40
-
07:26
-
07:12
-
07:10
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:18
-
05:59
Партнерский контент