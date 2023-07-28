Нападающий «Локомотива» Сарвели поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Факелом»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча состоится в воскресенье, 30 июля. Начало игры — в 17:30 мск.

«Когда весной ездил к «Факелу» в составе «Сочи», мне Воронеж очень понравился — много болельщиков на стадионе. Там классно. Атмосфера отличная. Думаю, игра будет упорной.

Жёсткий график в начале сезона? У нас хороший состав, много ребят, которые могут выйти и усилить команду. Скамейка достаточно длинная для игры на два фронта», — приводят слова Сарвели «Известия».

В 1-м туре чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2, а «Факел» в гостях уступил «Ростову» со счётом 1:2.