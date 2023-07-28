Де Лигт поставил оценку своему первому сезону в «Баварии»

Голландский защитник Маттейс де Лигт оценил свой первый сезон в качестве игрока мюнхенской «Баварии».

«Какую оценку я бы поставил своему первому сезону в клубе? Четыре с минусом. Потому что, к сожалению, мы как команда не показали всего, на что способны, и я включаю сюда и себя. Я бы сказал, что за год в «Баварии» я многому научился и вырос как игрок и как личность. Тем не менее есть ещё простор для улучшения. Просто выиграть титул — не цель «Баварии». Мы знаем, что способны на большее, и это то, что мы должны показать в этом сезоне.

Что бы я улучшил в своей игре? Всегда есть над чем поработать – как защитнику, прежде всего, над игрой в обороне, но я также стремлюсь забивать больше голов. Например, со стандартных положений. Думаю, мне нужно больше работать над игрой головой. Вместе с помощником тренера мы работаем на тренировках, чтобы наши стандарты в целом были более опасными. Я могу внести свой вклад», — приводит слова игрока Sport1.

Защитник сборной Нидерландов перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в июле 2022 года. В своём первом сезоне в клубе Маттейс сыграл 43 матча, забил три гола и отдал один ассист.