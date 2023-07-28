«Акрон» разгромил тульский «Арсенал» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» из Тольятти и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). «Акрон» выиграл матч со счётом 5:1.

На 21-й минуте матча Константин Савичев открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. На 30-й минуте Владислав Галкин удвоил преимущество «Акрона». Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Абу-Саид Эльдарушев довёл счёт матча до разгромного. На 46-й минуте полузащитник гостей Артём Попов отыграл один мяч. На 88-й минуте Владимир Азаров забил очередной мяч хозяев, а на 90+2-й минуте Андрес Понсе довёл разницу в счёте до четырёх мячей, установив окончательный счёт встречи — 5:1, победа «Акрона».

Для «Арсенала» это поражение стало первым в сезоне — ранее тульская команда дважды сыграла нулевую ничью, сначала с махачкалинским «Динамо», затем с «Ленинградцем». «Акрон» же смог продолжить свою победную серию, доведя её до трёх побед подряд — до этого были обыграны «КАМАЗ» (2:0) и «Волгарь» (4:1).

В прошлом сезоне «Акрон» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» закончил прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги.