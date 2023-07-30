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Игорь Дивеев из-за травмы выбыл до зимы

Игорь Дивеев из-за травмы выбыл до зимы
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Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов рассказал о сроках восстановления защитника команды Игоря Дивеева.

«Стоит отметить, что Игорь Дивеев вернулся после успешной операции из Германии в Россию и с понедельника приступит к работе над восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор», — сказал Измайлов в интервью клубной пресс-службе.

Ранее Дивеев проходил операцию на голеностопном суставе. Его предыдущим матчем была игра за Суперкубок страны с «Зенитом». В прошлом сезоне 23-летний футболист провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Красно-синие завершили кампанию на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.

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