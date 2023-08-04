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Президент «Марселя» высказался о будущем украинца Малиновского в клубе

Президент «Марселя» высказался о будущем украинца Малиновского в клубе
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Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался о будущем украинского полузащитника Руслана Малиновского в клубе.

«Есть игроки, которые быстро адаптируются и есть игроки, которым нужно больше времени. Когда Малиновский был куплен, это было потому, что он адаптировался к системе Тюдора. Теперь мы должны проанализировать, какова будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности. Важные игроки должны быть важны и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой», – приводит слова Лонгории Tuttomercatoweb.

Напомним, Малиновский перешёл в «Марсель» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В составе «Марселя» Малиновский принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола.

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