Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив»

Бывший нападающий армейцев Валерий Масалитин рассказал, чего ожидает от матча ЦСКА с «Локомотивом».
«Явного фаворита нет, команды пока не набрали свою оптимальную форму. У ЦСКА есть потери в обороне. Есть предпосылки, что вернётся Роша, но потеря Дивеева тоже очень сказывается.
Игры «Локомотива» с «Рубином» и «Факелом» показали, что там в обороне тоже не всё хорошо. В новой роли для себя раскрылся Тикнизян. Ему нашли место и отвели роль. Хотелось бы более осмысленных действий от ЦСКА впереди. Мы видели, что ЦСКА может прессинговать и создавать моменты. Важно понадёжнее играть сзади. Хотелось бы поменьше судейских погрешностей, чтобы на первый план выходила игра команд и тренеров», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 августа 2023
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