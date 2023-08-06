«Торино» сделал предложение «Марселю» по трансферу Руслана Малиновского

Клуб итальянской Серии А «Торино» отправил «Марселю» предложение по переходу украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Foot Mercato.

В последние часы переговорный процесс ускорился, по информации французского издания, туринский клуб намерен арендовать Малиновского, включив в договор обязательство выкупа игрока за € 10 млн. Полузащитника сборной Украины очень хотел бы видеть в своей команде тренер туринцев Иван Юрич, который приоритетным направлением на трансферном рынке считает поиск замены россиянину Алексею Миранчуку. Малиновский, ранее выступавший в Италии за «Аталанту», дал согласие на переход в «Торино», и «Марсель» также готов отпустить хавбека.

Сообщается также, что «Торино» возобновил переговоры с «Вест Хэмом» о переходе Николы Влашича. За нападающего итальянский клуб готов предложить около € 10-12 млн. «Гранатовые» уже согласовали с игроком контракт до 2027 года и зарплату около € 2 млн.

По информации французских журналистов, «Торино» надеется завершить обе сделки в ближайшие 72 часа.