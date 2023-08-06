«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Троссард сравнял счёт в добавленное время

Бельгийский полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард сравнял счёт в матче Суперкубка Англии с «Манчестер Сити» на 11-й добавленной минуте.

Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. 21-летний полузащитник Коул Палмер вывел «горожан» вперёд, забив гол на 77-й минуте встречи за Суперкубок Англии. Голевой пас на свой счёт записал бельгиец Кевин Де Брёйне. Команды будут выявлять победителя в серии послематчевых пенальти.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.