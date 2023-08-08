Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 8 августа

Сегодня, 8 августа, пройдут очередные матчи плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В 1/8 финала состоятся два матча.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей 1/8 финала. 8 августа, вторник

Колумбия – Ямайка – 11:00 мск

Франция – Марокко – 14:00 мск.

Напомним, сборные Колумбии и Франции выиграли свои группы. Ямайка и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.