Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 8 августа
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Сегодня, 8 августа, пройдут очередные матчи плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В 1/8 финала состоятся два матча.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей 1/8 финала. 8 августа, вторник
Колумбия – Ямайка – 11:00 мск
Франция – Марокко – 14:00 мск.
Напомним, сборные Колумбии и Франции выиграли свои группы. Ямайка и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
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