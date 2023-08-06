Судьбу США на ЧМ решили миллиметры! Редчайший случай в серии пенальти

Женская сборная Швеции сенсационно выбила действующего чемпиона, сборную США, в 1/8 финала чемпионата мира! Это первое поражение американок, лидеров в рейтинге ФИФА и четырёхкратных чемпионок мира, на первенствах планеты с 2011 года! К слову, тогда девушки тоже проиграли, но в серии пенальти – и в финале! А сейчас США покидают ЧМ, не оказавшись даже в четвертьфинале.

На этом ЧМ сборная США смогла добиться лишь одной победы – над Вьетнамом (3:0). Встречи с Нидерландами и Португалией в группе завершились вничью – 1:1 и 0:0. А сегодня был невероятный матч.

Абсолютной героиней основного и дополнительного времени стала вратарь сборной Швеции и «Челси» Зечира Мушович. Она тащила все 120 минут, справившись в том числе со всеми ударами легендарной Алекс Морган. Сборная США нанесла 21 удар по воротам, 11 из которых в створ! Неудивительно, что именно Мушович признали лучшим игроком этой встречи.

90 минут и два экстра-тайма США и Швеция провели в плотнейшей борьбе, и было очевидно, что четвертьфиналист определится только в серии пенальти. Которая оказалась настолько напряжённой, что у болельщиков на трибунах тряслись руки.

Зечира Мушович Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Итак, серия пенальти. Сперва 1:1. Затем два удара подряд выше ворот – один из них нанесла легенда американской сборной 38-летняя Меган Рапино. Далее футболистки обеих команд не забили ещё два 11-метровых: американка Алисса Нихер сделала сейв, а затем промахнулась София Смит. Следующий гол в ворота соперника забила лично голкипер сборной США.

Зечира Мушович не смогла сделать ни одного сейва в серии, но после промаха Келли О’Хары, попавшей в штангу, решающим должен был стать один точный удар сборной Швеции.

Последний пенальти – кульминация, критический уровень драмы в этом матче. Лина Хуртиг нанесла удар, Нихер отразила дважды – над и перед собой. Со стороны казалось, что это сейв. Но вмешалась система автоматической фиксации гола, после чего Стефани Фраппар вынесла решение: гол и победа сборной Швеции.

Это были миллиметры!

Система автоматической фиксации гола засчитала взятие ворот — победа Швеции Фото: Кадр из трансляции

Все расклады перед ЧМ были на стороне сборной США. Многие СМИ были уверены, что американки войдут в историю как первая национальная команда, победившая на трёх кубках мира подряд. Но Швеция – в четвертьфинале, где ей предстоит встретиться с феноменальной сборной Японии.

Бразилия, Германия, США – бóльшая часть фаворитов покинули турнир. В этом году будет новый чемпион.