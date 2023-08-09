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«Сочи» объявил об аренде нигерийского защитника Соломона Агбалаки

«Сочи» объявил об аренде нигерийского защитника Соломона Агбалаки
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Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о пополнении в лице нигерийского защитника Соломона Агабалаки.

Фото: ФК «Сочи»

«Сочи» взял 19-летнего футболиста в аренду у «Брод Сити». За сочинский клуб нигерийский защитник будет играть под 15-м номером.

До перехода в «Сочи» Агабалака играл только в родной Нигерии. Всего в чемпионате этой страны защитник провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Агабалака играет на позиции левого защитника. Также может выступать в центре обороны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает новичка «Сочи» в € 150 тыс.

Агабалака играл за молодёжную сборную Нигерии на двух крупных турнирах в этом году. Защитник выступал за свою национальную команду на Кубке Африки и молодёжном чемпионате мира.

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