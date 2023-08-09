«Сочи» объявил об аренде нигерийского защитника Соломона Агбалаки

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о пополнении в лице нигерийского защитника Соломона Агабалаки.
Фото: ФК «Сочи»
«Сочи» взял 19-летнего футболиста в аренду у «Брод Сити». За сочинский клуб нигерийский защитник будет играть под 15-м номером.
До перехода в «Сочи» Агабалака играл только в родной Нигерии. Всего в чемпионате этой страны защитник провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Агабалака играет на позиции левого защитника. Также может выступать в центре обороны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает новичка «Сочи» в € 150 тыс.
Агабалака играл за молодёжную сборную Нигерии на двух крупных турнирах в этом году. Защитник выступал за свою национальную команду на Кубке Африки и молодёжном чемпионате мира.
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