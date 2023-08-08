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«Сочи» предложил Жоаозиньо должность в клубе. Бразилец отказался — он хочет ещё поиграть

«Сочи» предложил Жоаозиньо должность в клубе. Бразилец отказался — он хочет ещё поиграть
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Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что клуб предлагал своему бывшему футболисту Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности, но бразилец захотел продолжить игровую карьеру.

«Могу ли я предложить Жоаозиньо работу в клубе? Так я ему предлагал, у нас был разговор с ним на эту тему. Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдём». Но он ещё хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он также играл за «Краснодар» и «Динамо». Бразилец уехал из России по окончании минувшего сезона.

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