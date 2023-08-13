«Енисей» обыграл «Нефтехимик» в матче 5-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Енисей» одержал победу со счётом 2:0.
На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов. Второй гол красноярцев на свой счёт записал защитник Виталий Стежко. Он отличился на 66-й минуте.
«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу возглавляет тольяттинский «Акрон» (12).
Комментарии
- 13 августа 2023
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:22
-
15:12
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:10
Партнерский контент