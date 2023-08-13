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«Енисей» обыграл «Нефтехимик» в матче 5-го тура Первой лиги

«Енисей» обыграл «Нефтехимик» в матче 5-го тура Первой лиги
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Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Енисей» одержал победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов. Второй гол красноярцев на свой счёт записал защитник Виталий Стежко. Он отличился на 66-й минуте.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу возглавляет тольяттинский «Акрон» (12).

Россия - Мелбет Первая лига. 5-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Иванов – 22'   2:0 Стежко – 66'
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