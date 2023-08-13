«Енисей» обыграл «Нефтехимик» в матче 5-го тура Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе имени «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Енисей» одержал победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Енисея» Егор Иванов. Второй гол красноярцев на свой счёт записал защитник Виталий Стежко. Он отличился на 66-й минуте.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу возглавляет тольяттинский «Акрон» (12).