Лука Модрич недоволен своей новой ролью запасного игрока в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич разочарован своей ролью в команде.

Как сообщает Mundo Deportivo, хорват при продлении контракта с мадридским клубом рассчитывал, что продолжит играть в основе команды, однако наставник Карло Анчелотти не планирует регулярно выпускать футболиста в старте.

Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний хорват отклонил предложение саудовского «Аль-Насра», так как он хочет играть и сражаться за клуб всей его жизни. Новый контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.