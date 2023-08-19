Симоне Индзаги: разочаровывает, как всё закончилось с Лукаку

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл промежуточные итоги летнего трансферного окна.

«Трансферное окно сложно почти для всех. Мы потеряли некоторых из лучших игроков на своих позициях в Италии. Но подписали тех, у кого есть хорошие перспективы, которые могут помочь нам. Мы многое изменили, что-то было нашим выбором, что-то продиктовано игроками.

Благодарю Лукаку за то, что он дал нам в прошлом сезоне. Хотел, чтобы он был здесь, хотел бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось, но он принял другое решение. Разочаровывает, как всё закончилось, потому что семья «Интера» тепло его приняла.

Тюрам и Арнаутович – новички, но знаем, что они могут гарантировать те голы, которые забивали Лукаку и Джеко в прошлом сезоне. Тюрам уже прекрасно разговаривает на итальянском, это поможет ему адаптироваться. Мы конкурентоспособны, нам просто не хватает защитника, который мог бы работать в центре обороны», – сказал Индзаги», — приводит слова Индзаги журналист Альфредо Педулла.