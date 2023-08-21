Хохлов: в «Реале Сосьедад» не пришлось учить баскский язык. А испанский даётся легко

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов вспомнил период выступлений за испанский «Реал Сосьедад».

«Я довольно легко адаптировался в «Реале Сосьедад». Единственной проблемой был языковой барьер, но мне с первого же дня предоставили переводчика и учителя, с которым я занимался два-три раза в неделю. Через пару месяцев уже понимал почти всё, что говорят. В целом, испанский даётся довольно легко, главное ― погрузиться в процесс. По сравнению с нидерландским языком ― точно цветочки.

Баскский язык учить не пришлось. Нет такого, что на нём говорит большинство в команде. Все спокойно общаются на испанском, в том числе баски. Да, между собой они говорят на своём языке, но в коллективе на него не переходят, никаких проблем», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.