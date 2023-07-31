Бышовец: Хохлову где-то не хватает жёсткости, принципиальности
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о работе своего бывшего подопечного Дмитрия Хохлова.
«Диму Хохлова ещё игроком отличало креативное понимание игры. Возможно, где-то ему не хватает жёсткости, принципиальности. Знание и понимание футбола — важные качества, но нужно ещё и уметь защитить своё видение», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В данный момент Дмитрий Хохлов возглавляет футбольный клуб «Сочи». Ранее 47-летний российский специалист работал в «Роторе» и московском «Динамо».
Во время карьеры игрока Хохлов выступал за «Локомотив», «Реал Сосьедад», ПСВ, ЦСКА и «Динамо». В составе сборной России Дмитрий сыграл 53 матча и забил шесть мячей.
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