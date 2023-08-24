Нуралы Алип заявил о желании попробовать себя в Европе

Защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. В то же время футболист подчеркнул, что для начала ему необходимо стать игроком основного состава в «Зените», а потом уже думать о смене клубной прописки.

«Хочу ли я в Европу? Хотел бы там себя попробовать. Неважно, в каком чемпионате. Но сначала надо проявить себя в «Зените», пробиться в основной состав, так, чтобы постоянно играть по 90 минут, как в матче со «Спартаком». Конкуренция у нас серьёзная, но я готов биться за место в старте», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».

23-летний Алип перешёл в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В январе 2023 года был оформлен полноценный переход казахстанского защитника в петербургский клуб.