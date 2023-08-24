Алип: перед матчем со «Спартаком» режим соблюдал так, как никогда не делал раньше

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как готовился к матчу 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. По словам Алипа, он стал идеально соблюдать режим и перестал есть после восьми часов вечера.

«Конечно, на матч со «Спартаком» все максимально настраиваются, на все 100%. Даже я. Я неделю готовился так усердно, что весь матч отыграл без проблем. Режим соблюдал свой так, как никогда не делал раньше (улыбается). Ну как положено: вовремя спать, вовремя есть. После восьми «не хавать» (смеётся).

Раньше не брезговал есть после восьми? Раньше я не играл. Точнее, не так много играл, как в прошедшем матче (улыбается)», — приводит слова Алипа издание «Известия».