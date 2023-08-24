Луис Чавес прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»
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Полузащитник сборной Мексики и «Пачуки» Луис Чавес прибыл в Москву для подписания контракта с «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее СМИ сообщали, что Чавес на текущей неделе оплатил расторжение контракта с мексиканской «Пачукой», за которую выступал с 2019 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне за мексиканскую «Пачуку» игрок провёл 42 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами.
После прилёта футболист уже успел сообщить, что предложения от других клубов он не рассматривал. К тому же 27-летний мексиканец отметил, что он очень рад оказаться в «Динамо». Игрок планирует выступать под 24-м номером.
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