Луис Чавес: очень рад, что ситуация с переходом в «Динамо» наконец-то разрешилась

Полузащитник сборной Мексики и «Пачуки» Луис Чавес поделился эмоциями после перелёта в Москву для подписания контракта с «Динамо».

«Как долетел? Было долго. Но я это не особо почувствовал. Я очень рад, что вся ситуация с переходом наконец-то разрешилась, что я приехал сюда. В ближайшее время готов начать тренироваться и адаптироваться в Москве. Общался только с представителями клуба. Надеюсь, что сейчас буду общаться с кем-то из игроков и тренерским штабом», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Чавес подпишет с «Динамо» контракт на четыре года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 42 матча за «Пачуку», в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.