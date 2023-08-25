Лукаку, помимо «Ромы», может уйти в аренду в «Барселону» или «ПСЖ»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, помимо итальянской «Ромы», привлёк внимание каталонской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермена», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.
По данным источника, «Рома» готова взять на себя полную зарплату нападающего в сделке по аренде, но при этом не желает включать пункт с обязательным правом выкупа футболиста. Лондонский «Челси» настаивает на покупке игрока и намерен ждать нового предложения из Саудовской Аравии.
Также в материале отмечается, что если «Челси» будет рассматривать вариант с арендой Лукаку, то «Барселона» и «ПСЖ» готовы вступить в борьбу за бельгийского форварда.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» пытается убедить Лукаку перейти в клуб из Саудовской Аравии.
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