Марцел Личка: я не дорос до сборной России, а Семак спокойно выигрывает РПЛ каждый год

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможной работе в сборной России. По словам чешского специалиста, он ещё не дорос до национальной команды.

«Я ещё не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10–15 лет показывал хорошую работу. Мне ещё надо много лет работать.

Куда из топ-клубов РПЛ стремлюсь? Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».

В «Зените» Сергей Семак хорошо работает – спокойно выигрывает чемпионат России каждый год (смеётся). Я хочу построить хорошую команду в «Динамо», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».