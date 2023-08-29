Марцел Личка: я не дорос до сборной России, а Семак спокойно выигрывает РПЛ каждый год
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможной работе в сборной России. По словам чешского специалиста, он ещё не дорос до национальной команды.
«Я ещё не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10–15 лет показывал хорошую работу. Мне ещё надо много лет работать.
Куда из топ-клубов РПЛ стремлюсь? Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».
В «Зените» Сергей Семак хорошо работает – спокойно выигрывает чемпионат России каждый год (смеётся). Я хочу построить хорошую команду в «Динамо», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».
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