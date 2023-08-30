«Аякс» приобрёл у «Меца» грузинского нападающего Микаутадзе

Амстердамский «Аякс» официально объявил о переходе форварда «Меца» и сборной Грузии Георгия Микаутадзе.
По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 16 млн, ещё 3 млн нидерландский клуб может выплатить в качестве бонусов. Микаутадзе заключил контракт с «Аяксом» до лета 2028 года. За первую команду «Меца» 22-летний грузин французского происхождения выступал с 2019 года. В Лиге нападающий дебютировал 17 декабря 2019 года в матче с «Ниццей», в котором появился на замену на 83-й минуте.
С сезона-2020/2021 по сезон-2021/2022 Георгий играл за бельгийский «Серен» на правах аренды. В сезоне-2022/2023, который «Мец» начал в Лиге 2, Микаутадзе стал основным игроком команды, шесть раз подряд выбирался в команду недели и стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком лиги по итогам сезона.
- 30 августа 2023
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:15
-
10:06
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:07
-
09:05
-
09:00
-
08:52
-
08:47
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
05:59
-
04:38
-
04:35
-
03:40
-
03:25
-
03:16
-
03:13
-
02:50