«Аякс» приобрёл у «Меца» грузинского нападающего Микаутадзе

Амстердамский «Аякс» официально объявил о переходе форварда «Меца» и сборной Грузии Георгия Микаутадзе.

По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 16 млн, ещё 3 млн нидерландский клуб может выплатить в качестве бонусов. Микаутадзе заключил контракт с «Аяксом» до лета 2028 года. За первую команду «Меца» 22-летний грузин французского происхождения выступал с 2019 года. В Лиге нападающий дебютировал 17 декабря 2019 года в матче с «Ниццей», в котором появился на замену на 83-й минуте.

С сезона-2020/2021 по сезон-2021/2022 Георгий играл за бельгийский «Серен» на правах аренды. В сезоне-2022/2023, который «Мец» начал в Лиге 2, Микаутадзе стал основным игроком команды, шесть раз подряд выбирался в команду недели и стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком лиги по итогам сезона.