Мать Рубиалеса госпитализировали в отделение неотложной помощи на третий день голодовки

Анхелес Белар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, госпитализировали на третий день голодовки в церкви в Мотриле.

Изначально священнослужитель церкви в Мотриле анонсировал выход Анхелес Белар к представителям СМИ во второй половине дня 30 августа, однако в оговорённое время женщина не вышла к журналистам. Вместо неё появился сам священник, объявивший, что мать Луиса Рубиалеса была госпитализирована в больницу в экстренном порядке.

«Должен сообщить вам, что у неё случился кризис, и состояние здоровья резко ухудшилось. По этой причине её пришлось срочно доставить в больницу Санта-Ана в Мотриле. Её здесь больше нет.

Она была очень уставшей. Ей было очень плохо, мучительно больно, у неё кружилась голова… Он вышла из церкви 10 минут назад через чёрный ход. Луис Рубиалес в курсе ситуации, потому что он находится с ней в постоянном контакте», — приводит слова священника Mundo Deportivo, сообщив также, что женщина прервала голодовку.

Напомним, ранее Анхелес Белар заявила, что будет продолжать голодовку, пока идёт «бесчеловечная и кровавая охота на её сына».