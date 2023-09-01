Дубль Берарди позволил «Сассуоло» обыграть «Верону» и добыть первые очки в сезоне

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Вероной». Команды играли на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.
Точный удар форварда «Сассуоло» Андреа Пинамонти на 11-й минуте позволил хозяевам быстро завладеть преимуществом. На 56-й минуте Сириль Нгонж восстановил равновесие, но равным счёт оставался недолго. На 63-й минуте Доменико Берарди снова вывел чёрно-зелёных вперёд, а спустя ещё 10 минут он же закрепил успех благодаря точно исполненному пенальти.
Таким образом, «Сассуоло» удалось добыть первые очки в текущем сезоне Серии А и покинуть последнее место в турнирной таблице. Команда Алессио Дионизи поднялась на 12-ю строчку. «Верона» после двух побед на старте впервые допустила осечку и осталась на четвёртом месте на момент начала 3-го тура.
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