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Анчелотти подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для мадридского «Реала»

Анчелотти подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для мадридского «Реала»
Карло Анчелотти
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Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 4-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024 и поделился мнением о будущих соперниках «сливочных».

«Неаполь показал себя очень хорошо в прошлом году. У них тот же состав с новым тренером, и они отлично соревнуются. «Унион» Берлин – это команда в целом играет очень хорошо, особенно в обороне. «Брагу» нужно уважать, потому что все португальские команды выступают хорошо», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, «Реал» попал в группу C, в которой, помимо клуба из Мадрида, также присутствуют итальянский «Наполи», немецкий «Унион» Берлин и португальская «Брага».

Обзор матча 2-го тура Ла Лиги «Альмерия» — «Реал».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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