«Барселона» объявила об аренде Жоау Канселу

Защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу перешёл в каталонскую «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».
Срок аренды 29-летнего футболиста сборной Португалии рассчитан до 30 июня 2024 года. Клуб хотел бы публично поблагодарить игрока за приложенные финансовые усилия и его желание носить футболку «Барсы».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
Напомним, также сегодня, 1 сентября, «Барселона» объявила о годичной аренде Жоау Феликса, который перешёл в стан сине-гранатовых из мадридского «Атлетико».
Обзор матча 1-го тура Ла Лиги «Хетафе» – «Барселона».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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