«У истины только один путь». Рубиалес отреагировал на решение TAD

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес опубликовал официальное заявление в ответ на решение спортивного административного суда Испании (TAD) квалифицировать поцелуй футболистки на церемонии награждения как серьёзное правонарушение.

«20 августа прошлого года я совершил несколько очевидных ошибок, о которых искренне сожалею. Я уже просил прощения за это и делаю это снова. Осознаю, что, как бы ни была велика радость и глубоки эмоции, даже после победы нашей команды на чемпионате мира, спортивные менеджеры должны вести себя примерно, чего я не сделал. Поэтому ещё раз приношу свои извинения перед футболистами, федерацией и всеми остальными людьми, кого могли оскорбить мои действия.

Также я дал объяснения, рассказав правду о случившемся, свою единственную версию, ту, которую я поддерживал с самого начала, продолжаю защищать и не собираюсь изменять. Счастье, охватившее нас в этот исторический момент, побудило спонтанно совершить обоюдный поступок, ставший результатом эмоционального подъёма. Там не было никакой агрессии, более того, мы оба не ощутили ни малейшего дискомфорта, а только переполнявшую нас радость.

Повторяю: поцелуй был с согласия обеих сторон, что выражалось как в нежных объятиях, так и в прикосновении губ, что лишний раз подчёркивает последовавшее за ним прощание, полное взаимных нежных жестов. Соответствующие доказательства в виде заключения экспертов, документов, видео и т.д. уже были предоставлены и будут предоставляться. Доказательства – это не чьё-то мнение, это факт.

Я продолжу сотрудничество по всем направлениям, чтобы всё это было доведено до конца. В этом смысле я также прибегнул к процедуре, открытой ФИФА, для защиты своей позиции. И я продолжу отстаивать свою честь во всех инстанциях.

Меня особенно беспокоит то, что некоторые из тех, кто должен провозглашать справедливость в спорте, настаивают на дисквалификации и давят на меня. Вместо того, чтобы позволить правосудию действовать со всеми гарантиями, оставаясь в стороне. На протяжении всего этого периода я страдаю от беспрецедентного политического линчевания и травли в СМИ. Не только на национальном, но и на глобальном уровне.

В то же время я ощущаю и растущую поддержку со стороны простых людей на улицах и в социальных сетях. Я чувствую, что что-то изменилось и перед лицом несправедливости и общественного осуждения граждане, как женщины, так и мужчины, объединились. Я хочу поблагодарить всех вас за вашу огромную поддержку, за то, что поверили мне, за то, что не вовлеклись в эту кампанию, сфабрикованную против меня. Поддержка народа укрепляет меня в мысли, что этот вопрос был преувеличен и вырван из контекста по другим причинам.

Информация по этой теме подвергается множеству манипуляций, наслоениям лжи и цензуры, но у истины только один путь, и по этой причине я верю, что справедливость восторжествует.

Сегодня TAD решил открыть на меня дело. Поскольку у них нет оснований квалифицировать мой поступок как «очень серьёзное нарушение», временное отстранение не может быть применено, и я буду продолжать защищаться, чтобы доказать правду.

Я хочу заявить всем добрым людям в нашей стране и за её пределами, включая тех женщин, на которых действительно напали и которых я всегда готов поддержать: дело не в юридических тонкостях, а в правде. Во имя феминизма не стоит пытаться потопить мужчину или женщину без суда и следствия. Равенство исходит из одинаковых прав для всех. Правосудие применяется к людям вне зависимости от пола. Я чувствую, что СМИ и политики обошлись со мной несправедливо. Это не должно повториться снова с кем-либо ещё», – написал Рубиалес.