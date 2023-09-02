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Миранчук ещё может покинуть «Аталанту» этой осенью, им интересуются турецкие клубы

Миранчук ещё может покинуть «Аталанту» этой осенью, им интересуются турецкие клубы
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Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду этой осенью. Об этом сообщает Transfermarkt в официальном телеграм-канале портала.

По информации источника, футболистом интересуются несколько клубов из чемпионата Турции, которые хотели бы взять Миранчука в годичную аренду. Вероятность перехода россиянина в новый клуб зависит от его желания и позиции «Аталанты».

27-летний Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. Полузащитник до сих пор ни разу не попадал в заявку команды на матчи нынешнего сезона чемпионата Италии.

В конце августа агент Миранчука сообщал, что полузащитник решил остаться в «Аталанте» после разговора с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды.

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