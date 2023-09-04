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Сергей Семак — Заболотному: надо посмотреть на действия своих игроков

Сергей Семак — Заболотному: надо посмотреть на действия своих игроков
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил нападающему ЦСКА Антону Заболотному, который назвал колхозом потасовку с игроками сине-бело-голубых в концовке матча чемпионата России.

«Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку. Мне кажется, надо так поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. По завершении игры форвард армейцев и автор забитого мяча в ворота Михаила Кержакова Антон Заболотный прокомментировал массовую потасовку с футболистами «Зенита», сказав в том числе, что игроки сине-бело-голубых «действовали исподтишка».

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