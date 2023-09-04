Заболотный — о стычке с игроками «Зенита»: ребята исподтишка действуют, какой‑то колхоз

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал массовую потасовку с футболистами «Зенита» (1:1) во время матча седьмого тура чемпионата России. В концовке матча ЦСКА — «Зенит» после падения защитника армейцев Милана Гаича в штрафной гостей на поле возникла массовая потасовка. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал наказывать зачинщиков драки красными карточками.

«Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе. Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычат. Это какой‑то колхоз, не знаю, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Заболотный в этой встрече стал автором забитого мяча.