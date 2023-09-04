Полиция Большого Манчестера начала расследование в отношении Антони

Полиция Большого Манчестера начала расследование по делу об обвинении футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони в домашнем насилии в отношении бывшей девушки Габриэлы Каваллин. Об этом сообщил The Telegraph.

Ранее сообщалось, что делом занимаются и в Сан-Паулу. О произошедшем Каваллин рассказала в интервью.

«Он сказал, что если бы я не осталась с ним, то я бы не осталась ни с кем. Либо я останусь с ним, либо мы с ребёнком умрём. Я сказала ему, что беременна, что он меня пугает», — сообщила она.

23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» нападающий перешёл из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.