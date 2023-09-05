Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошёл тест на детекторе лжи, во время которого отвечал на вопросы о своей карьере.
Вопрос: выиграет ли Португалия чемпионат мира?
Роналду: да
Результат полиграфа: ложь
Вопрос: АПЛ – самая сложная лига?
Роналду: да
Результат полиграфа: правда
Вопрос: будете ли продолжать играть на высоком уровне в 40 лет?
Роналду: да
Результат полиграфа: правда
Вопрос: побьёт ли кто-нибудь ваш рекорд результативности?
Роналду: нет
Результат полиграфа: правда
Вопрос: являетесь ли вы лучшим бомбардиром в истории?
Роналду: да
Результат полиграфа: правда
Вопрос: обменяете ли все медали Лиги чемпионов на трофей чемпионата мира?
Роналду: нет
Результат полиграфа: правда
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
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