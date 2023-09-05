Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Криштиану Роналду прошёл тест на детекторе лжи, отвечая на вопросы о своей карьере

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошёл тест на детекторе лжи, во время которого отвечал на вопросы о своей карьере.

Вопрос: выиграет ли Португалия чемпионат мира?

Роналду: да

Результат полиграфа: ложь

Вопрос: АПЛ – самая сложная лига?

Роналду: да

Результат полиграфа: правда

Вопрос: будете ли продолжать играть на высоком уровне в 40 лет?

Роналду: да

Результат полиграфа: правда

Вопрос: побьёт ли кто-нибудь ваш рекорд результативности?

Роналду: нет

Результат полиграфа: правда

Вопрос: являетесь ли вы лучшим бомбардиром в истории?

Роналду: да

Результат полиграфа: правда

Вопрос: обменяете ли все медали Лиги чемпионов на трофей чемпионата мира?

Роналду: нет

Результат полиграфа: правда

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.