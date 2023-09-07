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Михаил Мудрик: cчитаю, что уже прошёл период адаптации. Нравится Лондон

Михаил Мудрик: cчитаю, что уже прошёл период адаптации. Нравится Лондон
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Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик считает, что уже адаптировался в Англии.

«Какие могу дать основные советы для людей, которые едут за границу? Самое главное, учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А всё остальное, оно станет на своё место, твоё от тебя не уйдет. Сначала – речь, потом – всё остальное.

Считаю, что я уже прошёл период адаптации. Нравится Лондон», — приводит слова Мудрика ua.tribuna.com.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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