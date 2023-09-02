«Челси» на старте сезона — просто катастрофа

«Челси» на своём поле уступил «Ноттингем Форест» – 0:1. Хозяева пробили 21 раз, но лишь дважды в створ за 90 минут. Точнее, за 104 минуты, если учитывать компенсированное время к первому и второму таймам. Кстати, вот почему сейчас добавляют так много.

В какой-то степени «Челси» действительно не повезло с реализацией. По ожидаемым голам команда Почеттино была лучше в два раза – 2,28 vs 1,15 (данные UnderStat). Самый убойный момент в матче был у новичка «Челси» Николаса Джексона, которого купили у «Вильярреала» за € 37 млн. Нападающий не попал по воротам с трёх метров, когда соперники уже упали на газон. А до этого он не использовал ещё один отличный момент.

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После игры главный тренер «Челси» говорил, что результат незакономерен: «Конечно, мы были лучше и заслуживали большего. Мы создавали, но не забивали – мало ударов в створ. Заслуживали большего и в матче с «Вест Хэмом», и сегодня. Можно понять людей, которые пришли из прошлого и хотят, чтобы команда побеждала. Мы не играем фантастически, но я считаю, что выступление неплохое. Болельщики хотят побеждать, и мы должны их порадовать», – сказал Почеттино после матча.

До паузы на матчи сборных в АПЛ состоялось четыре тура. «Челси» за это время трижды потерял очки – катастрофический старт. Выиграла команда только на своём поле у «Лутона», который обладает самым скромным составом в лиге – € 85 млн. Это меньше, чем «Челси» заплатил летом за одного Кайседо (€ 116 млн). Хотя нужно отметить, что в 1-м туре «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» и выглядел предпочтительнее соперника.

Тем не менее «Челси» за последние 14 месяцев потратил больше миллиарда на трансферы. И это уже в любой валюте – доллары, евро и даже фунты. Да, этим летом «Челси» ещё и неплохо заработал на продаже футболистов (€ 267 млн), но потратил всё равно значительно больше (€ 464 млн). Теперь в решающий момент свои возможности запарывает новичок Джексон, а единственный гол в матче случился после необъяснимой потери мяча со стороны Кайседо.

Интересно, что «Челси» остаётся лучшей командой АПЛ по владению мячом в этом сезоне. В среднем – 70,7% времени в матче. В случае с «Форестом» было и вовсе 76%, что объясняется и сценарием игры. Однако количество созданных моментов при таком владении могло быть и больше, но команда держит мяч достаточно стерильно. Непонятно, кто сейчас готов брать игру на себя и делать результат. Энцо Фернандес и Стерлинг не могут это делать каждый матч.