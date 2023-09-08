Россия U21 сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана в результативном матче

Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными Узбекистана и России до 21 года. Встреча прошла на стадионе «Бухара Арена» в Бухаре. Команды сыграли вничью — 3:3. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Рустамом Лутфуллиным из Узбекистана.

Счёт был открыт уже на девятой минуте. Гол 17-летнего полузащитника Кирилла Глебова вывел россиян вперёд. В середине первого тайма хозяева сравняли счёт: пенальти реализовал Мухаманали Уринбоев.

На старте второго тайма россияне вновь повели в счёте благодаря голу Матвея Кисляка с передачи Михаила Рядно. В середине тайма хозяева перевернули ход игры: в течение трёх минут узбекистанцы забили два мяча, отличились Абдугафур Хайдаров и Нурлан Ибраимов, причём Хайдаров ещё и ассистом отметился. Ближе к концу игры россияне отыгрались. Забитый мяч на счету Ильи Ишкова — 3:3.