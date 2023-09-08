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Россия U21 сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана в результативном матче

Россия U21 сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана в результативном матче
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Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными Узбекистана и России до 21 года. Встреча прошла на стадионе «Бухара Арена» в Бухаре. Команды сыграли вничью — 3:3. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Рустамом Лутфуллиным из Узбекистана.

Счёт был открыт уже на девятой минуте. Гол 17-летнего полузащитника Кирилла Глебова вывел россиян вперёд. В середине первого тайма хозяева сравняли счёт: пенальти реализовал Мухаманали Уринбоев.

На старте второго тайма россияне вновь повели в счёте благодаря голу Матвея Кисляка с передачи Михаила Рядно. В середине тайма хозяева перевернули ход игры: в течение трёх минут узбекистанцы забили два мяча, отличились Абдугафур Хайдаров и Нурлан Ибраимов, причём Хайдаров ещё и ассистом отметился. Ближе к концу игры россияне отыгрались. Забитый мяч на счету Ильи Ишкова — 3:3.

Товарищеские матчи U21 - 2023 . Товарищеские матчи U21
08 сентября 2023, пятница. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Окончен
3 : 3
Россия U21
0:1 Глебов – 9'     1:1 Уринбоев – 22'     1:2 Кисляк – 47'     2:2 Хайдаров – 62'     3:2 Ибраимов – 65'     3:3 Ишков – 82'    
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