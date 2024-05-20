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Нападающий «Рубина» Даку: мы довольны своим положением в таблице

Нападающий «Рубина» Даку: мы довольны своим положением в таблице
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Форвард «Рубина» Мирлинд Даку высказался о положении своего клуба в турнирной таблице по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы довольны своим положением в таблице. Это первый сезон, когда мы в РПЛ. Сейчас мы уверены. Постараемся показать лучше результаты. Мы надеемся, что ЦСКА проиграет в следующей игре, а мы выиграем. Тогда можем подняться ещё выше в таблице», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера в рамках 29-го тура РПЛ «Рубин» со счётом 1:3 уступил в гостях «Спартаку».

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

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