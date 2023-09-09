«Челси» поздравил Абдуллину с дебютом за «Париж»
Поделиться
Женский футбольный клуб «Челси» поздравил российскую футболистку Алсу Абдуллину с дебютом за «Париж». Российская футболистка появилась на поле на 80-й минуте встречи.
«Дебют и победа в матче женской Лиги чемпионов. Поздравляем, Алсу!» — написала пресс-служба клуба в соцсетях.
Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 3-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и футбольным клубом «Париж». Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти точнее были футболистки «Парижа» (4:2).
Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:20
Партнерский контент