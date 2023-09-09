«Челси» поздравил Абдуллину с дебютом за «Париж»

Женский футбольный клуб «Челси» поздравил российскую футболистку Алсу Абдуллину с дебютом за «Париж». Российская футболистка появилась на поле на 80-й минуте встречи.

«Дебют и победа в матче женской Лиги чемпионов. Поздравляем, Алсу!» — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 3-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и футбольным клубом «Париж». Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти точнее были футболистки «Парижа» (4:2).

Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.