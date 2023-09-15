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«Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в трансферное окно. «Зенит» заработал больше всех

Интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги летнего трансферного окна для клубов Российской Премьер-Лиги.

По данным источника, московский «Спартак» оказался самым убыточным клубом Российской Премьер-Лиги по итогам летнего трансферного окна: красно-белые оказались в минусе на € 19,5 млн. Самым прибыльным стал санкт-петербургский «Зенит», заработавший более € 35 млн.

Московское «Динамо» стало вторым по сумме заработанных денег. Команда в плюсе на € 7,6 млн. Тройку команд по данному показателю замыкает московский «Локомотив», который заработал почти € 3,5 млн.

Ближайшим преследователем «Спартака» по затратам стал казанский «Рубин», завершивший трансферное окно с минусовым показателем в € 6,8 млн. Третьим стал «Оренбург», оказавшийся в минусе на € 3,4 млн.