«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче 4-го тура АПЛ, опустившись на 12-е место

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). «Брайтон» одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

В начале первого тайма, на 20-й минуте, Дэнни Уэлбек открыл счёт в матче, выведя «Брайтон» вперёд. Во втором тайме, на 53-й минуте, Паскаль Грос удвоил преимущество гостей в матче. На 71-й минуте матча Жоао Педро забил очередной гол гостей, сделав счёт матча разгромным. Вскоре, на 73-й минуте, Ханнибал Межбри смог отыграть один мяч, установив окончательный счёт матча — 3:1, уверенная победа «Брайтона».

После результата данного матча «Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков в пяти играх. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, набрал шесть очков и располагается на 12-м месте.