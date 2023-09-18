Экс-игрок ЦСКА: Калининград отличается от всей России. Он в разы спокойнее Москвы

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнил Москву, где выступал за ЦСКА, и Калининград.

«Тут замечательная погода. Город действительно отличается от всей России, в чём-то он даже уникальный и очень близок к Европе. Калиниград в разы спокойнее Москвы, это я сразу заметил», — рассказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

25-летний футболист дебютировал за «Балтику» в матче 8-го тура с «Ростовом». Его гол на 90+1 минуте принёс команде ничью.

Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года из «Славен Белупо». За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». Всего же на его счету 96 игр в составе ПФК ЦСКА.