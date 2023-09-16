«Балтика» — «Ростов»: хозяева сумели отыграть два мяча в концовке встречи

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» играет с «Ростовом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Даниила Уткина. В концовке первого тайма отличился нападающий дончан Егор Голенков.
На 87-й минуте форвард калининградцев Анхело Энрикес сумел отыграть один мяч для своей команды. Чуть позже «Балтика» смогла и вовсе сравнять счёт — 2:2. Отличился хавбек Кристиян Бистрович.
На данный момент «Балтика» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Она имеет в своём активе лишь три очка после семи встреч. «Ростов» располагается на 11-й позиции с семью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.
- 17 сентября 2023
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 16 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:38
-
23:29
-
23:28
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52