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Директор «Монако» Скуро: Головин — лидер и один из наших ключевых футболистов

Директор «Монако» Скуро: Головин — лидер и один из наших ключевых футболистов
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Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро высказался об игре Александра Головина, который отметился голом и результативной передачей в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2).

«Алекс — лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведёт команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды. Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», — приводит слова директора по футболу «Монако» Metaratings.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. На счету 27-летнего хавбека 27 голов и 34 результативных передачи в 181 матче. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в 28 млн евро.

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